- Długo pracowałem nad idealną recepturą – mówi Piotr Terlikowski, właściciel firmy Cartel Foods i jej główny technolog żywności – Choć lody są zasadniczo łatwym produktem to uzyskanie odpowiedniej konsystencji w połączeniu z wyśmienitym smakiem stanowi wyzwanie. Postawiłem na to co najlepsze – pełne mleko i najwyższej jakości kakao Van Houten. Efekt jest lepszy niż przypuszczałem – dodaje Piotr Terlikowski.

Baza do lodów LYKKE sprzedawana jest w dwóch najbardziej naturalnych i lubianych smakach – śmietankowym i czekoladowym, choć niebawem pojawi się też truskawkowy i jagodowy. Nadaje się do mieszania w każdej dostępnej na rynku maszynie, zarówno do lodów amerykańskich, jak i włoskich tzw. softów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Z jednego opakowania koncentratu lodowego można przygotować nawet do 8 kilogramów lodów.

W ofercie LYKKE dostępna jest też mieszanka do gofrów, a w najbliższej przyszłości pojawi się jeszcze granita.

Dodatkowym plusem współpracy z firmą Cartel Foods jest dostęp do szerokiej bazy darmowych materiałów marketingowych. Klienci zaopatrujący się w lody w proszku Lykke mogą korzystać z wysokiej jakości zdjęć produktowych, otwartych projektów plakatów, ulotek i menuboardów.